



— Три недели назад, как обычно, доехал до Бреста, решил свои дела и возвращался обратно. Перед мостом через Мухавец в районе Бульково установили знак ограничения (50 км/ч) и камеру фиксации скорости. Раньше этого знака здесь не было, — рассказал журналистам «Вечернего Бреста» Дмитрий. — Да, возможно, я расслабился и поздно заметил знак. Не успел даже притормозить, и тут мелькнула вспышка. Вскоре прилетело «письмо счастья», по которому мне полагается уплатить две базовые (58 рублей). Я согласен с тем, что нарушил по невнимательности. Но возникает вопрос: для чего на скоростной четырёхполосной трассе на мосту ограничение сразу до 50? Чем, собственно, мост отличается от обычной дороги? Тем более странно, что по пути в Брест на том же мосту никаких ограничений нет. Невольно создаётся впечатление, что это такая скрытая форма взимания дополнительной платы за дорогу.





А вот что думает по этому поводу водитель с 30-летним стажем Александр, немало поколесивший по Беларуси и соседним странам.





— Вопрос, конечно, неоднозначный. С одной стороны, я за безопасность и за максимально возможное снижение аварийности на наших дорогах. Наверное, на каком-то этапе жёсткие меры, включая установку камер, штрафы и т. д., помогут этого добиться. Но ведь всё можно делать разумно, не перегибая палку, чего у нас зачастую не умеют. Взять, к примеру, разные регионы: Брестскую и Минскую области. На Минщине, особенно на подъездах к столице, движение куда более интенсивное, чем даже на отрезке от Бреста до Кобрина. Но там на М1 легковым разрешено 120, остальным — 100 км/ч до самого Минска. Есть только один участок, где, по-моему, до 90 надо снижать. Никаких 70, 50… Что там, аварийность меньше, пешеходов нет? Не думаю. Вот и получается, что в каждом регионе по-своему интерпретируют требования ПДД.

Камеры на дорогах — это просто бизнес?

Установкой, управлением и обслуживанием камер занимается СЗАО «Безопасные дороги Беларуси». Штрафы же собираются в республиканский бюджет. Коммерческая структура получает свой процент, поясняет издание. По условиям договора «коммерсанты» не имеют права устанавливать камеры по своему разумению. Места установки власти определяют исходя из рекомендаций Госавтоинспекции. В первую очередь это аварийные участки дорог. Но камеры появляются везде: и в населённых пунктах, и вне их. Один такой прибор стоит до 30 тысяч евро и может (по неофициальной информации) пополнять бюджет в среднем на 500—800 рублей в час.





Нормативными документами, в том числе ПДД и СТБ, информационный щит «Контроль режима движения» с надписью «Radar Фотакантроль» не регламентирован. Вместе с тем по инициативе собственника систем фотофиксации — СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» был разработан и согласован с УГАИ МВД информационный щит «Контроль режима движения» (жёлтая предупреждающая табличка). Отсутствие данного знака перед местом установки датчика контроля скорости не является основанием для освобождения от административной ответственности за нарушение скоростного режима.