Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)





Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.





В заявлении говорится, что власти Китая всячески препятствовали тому, чтобы мировые исследователи и члены мирового сообщества общественного здравоохранения получили информацию о происхождении коронавируса.





"По сей день КНР продолжает отвергать призывы к прозрачности и утаивать информацию, даже несмотря на то, что число жертв этой пандемии продолжает расти. Эта информация нам нужна была быстро из КНР, пока пандемия была еще новой", - отмечает Байден.





По его словам, США сделали все возможное для того, чтоб отследить корни вспышки COVID-19. С момента вступления Байдена в должность, его администрация обновила лидерство США в ВОЗ и призвала союзников и партнеров сосредоточить внимание на этом вопросе.





"Мир заслуживает ответов, и я не успокоюсь, пока мы их не получим. Ответственные страны не уклоняются от подобных обязанностей перед остальным миром", - говорится в заявлении Байдена.





Он также добавил, что США продолжат работать с партнерами по всему миру, чтобы оказать давление на КНР, обмениваться информацией и сотрудничать с ВОЗ.





"Мы также продолжим оказывать давление на КНР, чтобы она придерживалась научных норм и стандартов, включая обмен информацией и данными с первых дней пандемии, протоколами, связанными с биобезопасностью, и информацией от популяций животных. Мы должны иметь полный и прозрачный отчет об этой глобальной трагедии. Ничто меньшее не приемлемо", - отмечает президент США.





Напомним, что разведка США подготовила доклад о происхождении коронавируса для Байдена. В нем говорится, что пока нет единого мнения по этому вопросу, но кое-что удалось выяснить.





Ранее сообщалось, что Китай решил перекинуть вину на США и заявил об утечке коронавируса из американской лаборатории.