



Активисты движения pro-life и сторонники традиционных семейных ценностей выступают против принятия в Беларуси закона «о домашнем насилии». Речь идет о проекте Закона «Об изменении законов по вопросам профилактики правонарушений», которые собираются принять в парламенте, пишет katolik.life. Противники закона хотят собрать 5 тыс. подписей под петицией к депутатам с просьбой снять законопроект с рассмотрения. Уже собрано около 4 тыс. подписей.





Сторонники традиционных семейных ценностей полагают, что принятие этого закона проложит путь к введению в республике ювенальной юстиции. - Нормы законопроекта приведут к массовому нарушению конституционных прав граждан, в том числе: права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, на защиту информации о частной жизни граждан и семей, на частную собственность и свободу пользования ею, - уверены активисты. - Применение закона создаст условия для необоснованного разрушения семей и разлучения детей с их родителями.





Авторы петиции объясняют свою позицию:





- Поправки о домашнем насилии позволяют без суда и следствия объявить «нарушителем» и подвергнуть репрессивным мерам профилактики фактически любого человека, агрессивно вторгаясь в семейную жизнь, разлучая родителей с детьми и разрушая наши семьи.





Инициаторы обращения к парламенту подчеркивают:





- Мы против насилия! Когда речь идет о реальных избиениях, а не о вымышленном насилии, виновных надо наказывать. Это наказание уже предусмотрено действующими законами, и власти должны обеспечить их правильное исполнение. Но данные поправки не о помощи и профилактике. Под видом «профилактики» он предлагает вмешиваться в семейную жизнь и жестоко наказывать людей, которые не совершали никаких реальных правонарушений.





Активисты уверены, что «насилием» объявлено то, что вообще не запрещено законом:





- Речь идет о любом причинении психологических страданий (родители ограничили время игр в телефоне, родители напоминают об учебе, родители отругали за плохой поступок).





В то же время отметим, что далеко не все сторонники традиционных семейных ценностей, в том числе христиане католической и православной конфессий, выступают против закона «о домашнем насилии». Многие считают его необходимым - в частности, для защиты от психологического насилия детей и женщин.











