



Российские СМИ распространили информацию о задержании белорусской певицы Анжелики Агурбаш.





По их сведениям, пишет Sputnik, артистка доставлена в один из отделов московской полиции, ее допросили сотрудники правоохранительных органов.





Однако, помощница Анжелики Агурбаш опровергла эту информацию.





"Мы сейчас на мероприятии. Никто ее не задерживал, и никто ее не допрашивает. У нас светское мероприятие сейчас проходит, Анжелика находится рядом со мной, в доступности пяти шагов", – сказала агентству ТАСС ее помощница.





В Беларуси на Агурбаш возбуждено уголовное дело за публичное оскорбление президента Александра Лукашенко. Также ее обвиняют в разжигании розни. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.





Этим летом в Россию была направлена просьба о выдаче артистки.







