В СМИ прошла информация о задержании певицы Анжелики Агурбаш
Сообщалось, что артистка доставлена в один из отделов московской полиции, в Беларуси Агурбаш объявлена в розыск.
Российские СМИ распространили информацию о задержании белорусской певицы Анжелики Агурбаш.
По их сведениям, пишет Sputnik, артистка доставлена в один из отделов московской полиции, ее допросили сотрудники правоохранительных органов.
Однако, помощница Анжелики Агурбаш опровергла эту информацию.
"Мы сейчас на мероприятии. Никто ее не задерживал, и никто ее не допрашивает. У нас светское мероприятие сейчас проходит, Анжелика находится рядом со мной, в доступности пяти шагов", – сказала агентству ТАСС ее помощница.
В Беларуси на Агурбаш возбуждено уголовное дело за публичное оскорбление президента Александра Лукашенко. Также ее обвиняют в разжигании розни. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.
Этим летом в Россию была направлена просьба о выдаче артистки.
13:54 28/08/2021
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