+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В СМИ прошла информация о задержании певицы Анжелики Агурбаш

Сообщалось, что артистка доставлена в один из отделов московской полиции, в Беларуси Агурбаш объявлена в розыск.


Российские СМИ распространили информацию о задержании белорусской певицы Анжелики Агурбаш.

По их сведениям, пишет Sputnik, артистка доставлена в один из отделов московской полиции, ее допросили сотрудники правоохранительных органов.

Однако, помощница Анжелики Агурбаш опровергла эту информацию.

"Мы сейчас на мероприятии. Никто ее не задерживал, и никто ее не допрашивает. У нас светское мероприятие сейчас проходит, Анжелика находится рядом со мной, в доступности пяти шагов", – сказала агентству ТАСС ее помощница.

В Беларуси на Агурбаш возбуждено уголовное дело за публичное оскорбление президента Александра Лукашенко. Также ее обвиняют в разжигании розни. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Этим летом в Россию была направлена просьба о выдаче артистки.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]