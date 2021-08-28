В Гомельской области выращивают тыквы весом в 500 кило. Смотрите, как выглядят бахчевые гиганты
Их показали участникам республиканского семинара «Развитие бахчеводства в Беларуси».
Практическая его часть прошла на КФХ «Бахча Гринько» (Гомельский район). Участникам рассказали, пишет blizko.by, о технологиях возделывания в открытом грунте бахчевых культур. И продемонстрировали крупноплодные арбузы массой 25-30 кг и тыквы около 500 кило.
Снимками поделился телеграм-канал Минсельхозпрода Беларуси.
Источник: Анна Карелина
13:24 28/08/2021
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