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В Гомельской области выращивают тыквы весом в 500 кило. Смотрите, как выглядят бахчевые гиганты

Их показали участникам республиканского семинара «Развитие бахчеводства в Беларуси».

 
Практическая его часть  прошла на КФХ «Бахча Гринько» (Гомельский район). Участникам рассказали, пишет blizko.by, о технологиях возделывания в открытом грунте бахчевых культур. И продемонстрировали крупноплодные арбузы массой 25-30 кг и тыквы около 500 кило. 

 
 

Снимками поделился телеграм-канал Минсельхозпрода Беларуси.
 



 
Источник: Анна Карелина
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