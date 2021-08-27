



Праздник тружеников села “Дожинки-2021” должен был состояться 28 августа, в дворцово-парковом комплексе в Коссово, пишет 1reg.by. Планировались масштабные увеселительные мероприятия, концерты, даже полёты на воздушном шаре.





Но вчера вечером на дороге между Коссово и Ивацевичами случилась страшная авария, в которой погибли четверо молодых людей. Все они были из Ивацевичского района, в том числе из Коссово. Еще двое человек в тяжёлом состоянии попали в больницу. В связи с этим районные власти приняли решение отменить праздничные мероприятия.

Будут ли они перенесены на другую дату, сообщим дополнительно.