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Из-за трагедии в Ивацевичском районе отменили "Дожинки"

"В связи с трагедией, в которой погибло четверо жителей Ивацевичского района, районный праздник «Дожинки-2021» отменен", - сообщает Ивацевичский райисполком.


Праздник тружеников села “Дожинки-2021” должен был состояться 28 августа, в дворцово-парковом комплексе в Коссово, пишет 1reg.by. Планировались масштабные увеселительные мероприятия, концерты, даже полёты на воздушном шаре.

Но вчера вечером на дороге между Коссово и Ивацевичами случилась страшная авария, в которой погибли четверо молодых людей. Все они были из Ивацевичского района, в том числе из Коссово. Еще двое человек в тяжёлом состоянии попали в больницу. В связи с этим районные власти приняли решение отменить праздничные мероприятия.
 
Будут ли они перенесены на другую дату, сообщим дополнительно.
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