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Капремонт домов в Минске теперь будут проводить под обязательным видеонаблюдением

Речь об этом шла речь на заседании рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания городских территорий.

Фото: Blizko.by

Как уточнил генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Сергей Рубанов, соответствующее требование теперь содержится в договоре с подрядными организациями, которые получают право проведения капремонта жилфонда столицы по итогам тендера, пишет blizko.by со ссылкой на «Минск-Новости».


 



 
Источник: Анна Карелина
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