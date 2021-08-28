Капремонт домов в Минске теперь будут проводить под обязательным видеонаблюдением

Речь об этом шла речь на заседании рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания городских территорий.

Фото: Blizko.by

Как уточнил генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Сергей Рубанов, соответствующее требование теперь содержится в договоре с подрядными организациями, которые получают право проведения капремонта жилфонда столицы по итогам тендера, пишет blizko.by со ссылкой на «Минск-Новости».













