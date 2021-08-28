







Согласно постановлению, у осужденным появляется обновленное право - "вести переписку и телефонные разговоры, в том числе с использованием систем видеосвязи". Ранее поговорить можно было только по телефону.





Кроме того, пишет Смартпресс, изменен пункт о том, что осужденным дополнительно могут разрешать получение не более двух раз в год бандеролей с книгами. Уточняется, что этими книгами могут быть учебники и учебные пособия.





Постановление вступает в силу после его официального опубликования.