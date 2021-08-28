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Осужденным в Беларуси разрешат звонить родным по видеосвязи

Белорусским осужденным разрешат созваниваться с родными по видеосвязи и получать с воли учебные пособия. Об этом говорится в постановлении МВД от 10 августа 2021 года № 232, которое вносит поправки в Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.



Согласно постановлению, у осужденным появляется обновленное право - "вести переписку и телефонные разговоры, в том числе с использованием систем видеосвязи". Ранее поговорить можно было только по телефону.

Кроме того, пишет Смартпресс, изменен пункт о том, что осужденным дополнительно могут разрешать получение не более двух раз в год бандеролей с книгами. Уточняется, что этими книгами могут быть учебники и учебные пособия. 

Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
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