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Альпы накрыли пледами для предотвращения катастрофы

Сотрудники горнолыжного курорта в Швейцарии накрывают пледами склоны горы Титлис в Альпах, чтобы отсрочить глобальную катастрофу. Они поделились с Reuters, что так удается блокировать солнечный свет и предотвращать таяние льда и снега.



В последние десятилетия средняя температура воздуха стала выше и гора Титлис высотой 3,2 тыс. метров начала стремительно терять снежные покровы. Эксперты ожидают, пишет ru.oxu.az, что в следующие полвека снег и вовсе растает - причем, на всех горнолыжных курортах Европы.

"Мы укрываем ледники флисом, он служит для них щитом от солнечного света", - поделился сотрудник горнолыжного курорта Джиан Дармс. Вместе с коллегами он около шести недель расстилал синтетическую ткань по поверхности склона площадью 100 тыс. квадратных метров - что соответствует размеру 14 футбольных полей. Светоотражающий флис не дает нагреваться ледникам и поможет сохранить больше снега, выпавшего прошлой зимой.

Однако швейцарское правительство заявило, что 90 процентов из 1,5 тыс. ледников исчезнут к концу века, если срочно не начать сокращать выбросы парниковых газов. Дармс поддержал заявление представителей власти и отметил, что в последние годы приходилось постоянно увеличивать площадь покрытого пледами пространства, чтобы сохранить то, что осталось на альпийских вершинах.

Весной ученые предупредили о возможной ледниковой катастрофе. Группа исследователей из разных стран пришли к выводу, что лед стал таять быстрее. Мир стал терять на 31 процент больше льда и снега, чем 15 лет назад. К примеру, скорость таяния в 2015-2019 годах стала на 71 млрд тонн в год быстрее, чем в 2000-2004-х.
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