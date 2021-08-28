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Въезд в Беларусь для граждан Беларуси

Для граждан РБ и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, ограничений при въезде в страну нет. ПЦР-тест также не нужен.





Самоизоляции же удастся избежать, пишет neg.by, если вы прошли полный курс вакцинации от COVID-19 и можете подтвердить это документально. Курс должен быть завершен не менее чем за 1 месяц и не более чем за 12 месяцев до даты пересечения границы.





Если курс вакцинации не пройден, то при въезде в Беларусь из стран, включенных в Перечень Минздрава, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19 – так называемой «красной зоны», в т.ч. при транзите через эти страны, необходима самоизоляция в течение 7 дней. От самоизоляции, вне зависимости от наличия сертификата о пройденной вакцинации, освобождаются все лица, прибывшие из стран «зеленой зоны» – государств, которые не входят в «красный список».





Перечень стран «красной зоны» можно посмотреть здесь

Въезд в Беларусь для иностранцев

Иностранцам и лицам без гражданства (кроме имеющих разрешение на временное или постоянное проживание в Беларуси) въезд в Беларусь разрешен только через аэропорты.





Иностранцам и лицам без гражданства для въезда в Беларусь треб ется отрицательный ПЦР-тест, выполненный в течение 72 часов до пересечения границы. 7-дневная самоизоляция обязательна только для лиц, прибывших из стран «красной зоны», если у них отсутствует сертификат о проведенном курсе вакцинации от COVID-19.





Также самоизоляция не нужна лицам, следующим в РБ для проведения вакцинации против инфекции COVID-19. Вакцинация для иностранцев проводится на платной основе. Список государств, граждане которых могут въехать на территорию Беларуси для вакцинации, можно посмотреть здесь.

Въезд в Беларусь для россиян

Граждане Российской Федерации, прибывающие на территорию РБ из третьих стран через воздушные пункты пропуска не для транзитных целей, обязаны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест. 7-дневную самоизоляцию обязательно соблюдать лицам, прибывшим в Беларусь из «красной зоны».





Если граждане России следуют через территорию Беларуси на территорию Российской Федерации, то ПЦР-тест и самоизоляция им не нужны. Лица, превысившие 24-часовой срок транзита, через Государственную границу Республики Беларусь пропускаются только при наличии медицинского документа.





Лица, имеющие гражданство Российской Федерации, не имеющие разрешения на временное или постоянное проживание в Беларуси, и иностранцы, прибывающие в Беларусь из Российской Федерации, обязаны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест.





Примечание: для граждан стран – членов Евразийского экономического союза результаты их ПЦР-тестов должны быть представлены с помощью приложения «Путешествую без COVID-19







