







Там напомнили, что руководители БелаПАН были задержаны 18 августа этого года.





"Следствием инициирована налоговая проверка деятельности БелаПАН, в ходе которой соответствующими органами установлены нарушения законодательства в части уклонения от уплаты сумм налогов", - говорится в сообщении в телеграм-канале СК.





"Согласно акту проведенной проверки руководителями БелаПАН в период с июня 2018 по январь 2021 года вносились в налоговую отчетность заведомо ложные сведения, что повлекло неуплату в бюджет Республики Беларусь налогов на общую сумму свыше Br100 тыс.", - заявили в Следственном комитете.





Там проинформировали, пишет interfax.by, что "на основании собранных материалов УСК по городу Минску в отношении Андрея Александрова, Дмитрия Новожилова, Ирины Левшиной, а также иных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь". "Указанные лица содержатся под стражей", - уточнили в ведомстве.









В комитете также подчеркнули, что УСК по городу Минску "продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, произошедших на территории столицы". "Следователями во взаимодействии с органами дознания на постоянной основе ведется работа по установ ению лиц, причастных к организации вышеуказанных преступных действий", - отмечается в сообщении.





В Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции практически прекратились из-за их жестокого подавления белорусскими силовиками, теперь они носят эпизодический и локальный характер.















