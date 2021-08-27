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Еще 120 мешков для трупов купит Витебская БСМП, в июле они приобретали 200 таких пакетов

На этот раз закупка производится не отдельным тендеров, а лот эвакуационных мешков «спрятан» в общей закупке различных мусорных пакетов и моющих средств. Среди прочего закупается 120 патологоанатомических пакетов общей стоимостью 960 рублей. Поставить их должны до 7 сентября.

Мешки для тел. Фото styazshkin.livejournal.com

Как сообщали «ННВ», в июле Витебская БСМП закупала 200 мешков для трупов, такая же партия приобреталась марте, тогда было указано, что это запас на второй квартал.

Таким образом, в общей сложности только с марта по август больница провела закупку как минимум 520 патологоанатомических пакетов.
Источник: Сяржук Серабро
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