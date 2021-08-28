+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Новый предмет в белорусских школах: Смотрите, как выглядит учебник по «духовно-нравственному патриотизму»

Предмет будут преподавать факультативно.

Фото: sputnik.by

Пособие для учащихся 5-6 классов называется «Духовность и патриотизм». Примечательно, что его название оформлено в красно-зеленых цветах.
 
На его обложке знаковые для Беларуси святыни и люди.

Новый факультатив появится в школах Беларуси с 1 сентября, а занятия будут вести православные священники и педагоги, которые пройдут курсы повышения квалификации.
 
Предмет не обязательный, его смогут изучать пока только ученики 5-х и 6-х классов, со временем факультатив планируется сделать для всех.
 
В учебнике будут QR-коды с аудио- и видеофайлами о православной культуре Беларуси, пишет blizko.by со ссылкой на sputnik.by.

 
 



 
Источник: Анна Карелина
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]