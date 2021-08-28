Фото: sputnik.by





Пособие для учащихся 5-6 классов называется «Духовность и патриотизм». Примечательно, что его название оформлено в красно-зеленых цветах.

На его обложке знаковые для Беларуси святыни и люди.





Новый факультатив появится в школах Беларуси с 1 сентября, а занятия будут вести православные священники и педагоги, которые пройдут курсы повышения квалификации.

Предмет не обязательный, его смогут изучать пока только ученики 5-х и 6-х классов, со временем факультатив планируется сделать для всех.

В учебнике будут QR-коды с аудио- и видеофайлами о православной культуре Беларуси, пишет blizko.by со ссылкой на sputnik.by.























