Новый предмет в белорусских школах: Смотрите, как выглядит учебник по «духовно-нравственному патриотизму»
Предмет будут преподавать факультативно.
Фото: sputnik.by
Пособие для учащихся 5-6 классов называется «Духовность и патриотизм». Примечательно, что его название оформлено в красно-зеленых цветах.
На его обложке знаковые для Беларуси святыни и люди.
Новый факультатив появится в школах Беларуси с 1 сентября, а занятия будут вести православные священники и педагоги, которые пройдут курсы повышения квалификации.
Предмет не обязательный, его смогут изучать пока только ученики 5-х и 6-х классов, со временем факультатив планируется сделать для всех.
В учебнике будут QR-коды с аудио- и видеофайлами о православной культуре Беларуси, пишет blizko.by со ссылкой на sputnik.by.
Источник: Анна Карелина
09:04 28/08/2021
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