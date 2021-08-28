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PISA: В Беларуси чаще, чем в других странах, школьники прогуливают занятия

По уровню читательской грамотности Беларусь занимает 36 место из 79 стран. У девочек этот показатель на 23 балла выше, чем у мальчиков.

PISA: В Беларуси чаще, чем в других странах, школьники прогуливают занятия
Такие данные по Беларуси приводятся в международном исследовании качества образования PISA, пишет Еврорадио. Организация раз в три года проводит тестирование школ по всему миру. В Беларуси в нем поучаствовали 15-летние школьники из более чем 200 учреждений образования, которые выбирала организация из США Westat.

36-е, 37-е и 38-е места

По читательской грамотности Беларусь занимает 36 место из 79 стран, набрав 474 балла из 1000. В лидерах — Китай (555), Сингапур (549) и Эстония (523). По естественнонаучной грамотности у нас 471 балл и 37-я позиция. Страны-лидеры — те же. По математической грамотности белорусские школьники на 38-м месте.

Гендерные различия

Результаты тестирования показали, что у белорусских девушек выше, чем у парней, показатели читательской грамотности (на 23 балла). По другим видам грамотности девушки, наоборот, незначительно отстают от юношей — на шесть баллов в математической грамотности и на три балла в естественнонаучной грамотности.

Такие гендерные различия между средним баллом юношей и девушек имеют место в большинстве стран.

Регионы отстают от столицы

По всем видам грамотности наилучшие результаты PISA получила в минских учреждениях образования: превышение среднего показателя по стране на 40 пунктов и выше. Далее идут областные центры. Менее высокий уровень результатов получен в поселках городского типа и районных центрах, самый низкий — в сельских школах (отставание на 45 пунктов).

Разница между средним результатом городских и сельских школ составила 60 баллов, что примерно соотносимо с двумя годами обучения.

Белорусский язык выбрали 1% школьников

Подавляющее большинство участников выбрало русский язык в качестве языка тестирования. Выбор в пользу белорусского языка сделали чуть более 1% участников — 62 человека из 5830.

Прогулы занятий

В Беларуси 24,2% учащихся подтвердили факт пропуска занятий. Средний показатель по странам составляет 21,3%. Школьники из городских учреждений образования пропускают занятия чаще, чем обучающиеся в сельской местности. В Европе наименьший процент учащихся, пропускающих занятия, обнаружен в Нидерландах (7,2%), Исландии (7,4%), Бельгии (8,7%), Швеции (9,9%).

Травля в школе

 18,5% белорусских школьников отметили в процессе анкетирования, что они подвергались той или иной форме буллинга хотя бы несколько раз в месяц. Показатель немного ниже среднего по странам — 22,7%. В Европе самые низкие показатели буллинга выявлены в Нидерландах (12,2%) и Португалии (13,7%).

5,6% белорусских учащихся подвергаются травле часто. Как и в среднем по странам, в Беларуси чаще всего травля встречается в виде подшучивания, распространения неприятных сплетен, преднамеренного игнорирования, когда коллектив оставляет учащегося в стороне.

Эмоциональный комфорт ниже, чем в других странах

В Беларуси средний индекс эмоционального комфорта оказался ниже среднего значения и составил -0,1. Наибольшие расхождения результатов анкетирования наблюдаются по позициям «я не ощущаю своей привязанности к школе» и «я чувствую, что не нравлюсь другим ученикам».

Наиболее высокий уровень эмоционального комфорта PISA зафиксировала в Испании (0,5), Австрии (0,4), Албании (0,4), Норвегии (0,4), Швейцарии (0,3).
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