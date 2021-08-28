28 августа заканчивается Успенский пост и по традиции в этот день верующие посещают церковь. Для освящения несут семена и колоски пшеницы из нового урожая, пишет Подробности. Также в этот день принято ставить свечи за родных и близких, и обязательно помолиться за здоровье.





На Успение накрывают пышный стол и пекут свежий хлеб из муки нового урожая. В этот день принято солить на зиму капусту, помидоры и огурцы. Также в этот день начинают собирать лесные и грецкие орехи.





Что категорически нельзя делать в этот день





Нельзя ссориться и конфликтовать с родными и близкими





Нельзя отказывать в помощи – нужно выполнить просьбу





Нельзя ходить босиком по росе – считается, что на утренней траве слезы Пресвятой Богородицы и можно навлечь на себя болезни и беды





Нельзя в этот день надевать старую или неудобную обувь, это привлечет трудности и проблемы





Незамужним ранним утром нельзя ни с кем разговаривать – пока она умоется холодной водой





Нельзя брать в руки острые предметы. Хлеб нужно ломать руками





Нельзя заниматься домашними делами – уборкой, стиркой и шитьем





Нельзя разводить костры – это может привлечь беду





Народные приметы на Успение





Погода на Успение





Хорошая погода – бабье лето будет прохладным и дождливым





Радуга в этот день – к теплой осени





Туман утром – к богатому урожаю грибов





Иней утром – быстро наступят холода





Много паутин – зима будет с морозами и почти без снега