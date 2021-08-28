Успение Пресвятой Богородицы: приметы, традиции и самые строгие запреты
Успение Пресвятой Богородицы отмечается ежегодно 28 августа. В народе этот праздник называют Приснодевы Марии или Первой Пречистой. Успение Пресвятой Богородицы относится к числу двенадцати самых крупных христианских праздников.
28 августа заканчивается Успенский пост и по традиции в этот день верующие посещают церковь. Для освящения несут семена и колоски пшеницы из нового урожая, пишет Подробности. Также в этот день принято ставить свечи за родных и близких, и обязательно помолиться за здоровье.
На Успение накрывают пышный стол и пекут свежий хлеб из муки нового урожая. В этот день принято солить на зиму капусту, помидоры и огурцы. Также в этот день начинают собирать лесные и грецкие орехи.
Что категорически нельзя делать в этот день
Нельзя ссориться и конфликтовать с родными и близкими
Нельзя отказывать в помощи – нужно выполнить просьбу
Нельзя ходить босиком по росе – считается, что на утренней траве слезы Пресвятой Богородицы и можно навлечь на себя болезни и беды
Нельзя в этот день надевать старую или неудобную обувь, это привлечет трудности и проблемы
Незамужним ранним утром нельзя ни с кем разговаривать – пока она умоется холодной водой
Нельзя брать в руки острые предметы. Хлеб нужно ломать руками
Нельзя заниматься домашними делами – уборкой, стиркой и шитьем
Нельзя разводить костры – это может привлечь беду
Народные приметы на Успение
Погода на Успение
Хорошая погода – бабье лето будет прохладным и дождливым
Радуга в этот день – к теплой осени
Туман утром – к богатому урожаю грибов
Иней утром – быстро наступят холода
Много паутин – зима будет с морозами и почти без снега
08:27 28/08/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение