Национальный аэропорт вводит услугу доступа на привокзальную площадь для автоперевозчиков
С 1 сентября РУП «Национальный аэропорт Минск» вводит услугу доступа на привокзальную площадь. Ей могут воспользоваться автоперевозчики пассажиров в нерегулярном сообщении.
Как сообщается на сайте аэропорта, в рамках услуги для перевозчиков изготовят электронную карту-пропуск, им будет предоставляться доступ в полосу для общественного транспорта, а также доступ на стоянку, где можно будет ожидать пассажиров в течение неограниченного времени.
Согласно утвержденным тарифам, пишет belmarket.by, изготовление или восстановление карты-пропуска будет стоить 10 рублей, а за доступ на территорию привокзальной площади и парковку придется платить 340 рублей в месяц.
08:08 28/08/2021
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