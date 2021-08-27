



Как сообщается на сайте аэропорта, в рамках услуги для перевозчиков изготовят электронную карту-пропуск, им будет предоставляться доступ в полосу для общественного транспорта, а также доступ на стоянку, где можно будет ожидать пассажиров в течение неограниченного времени.





Согласно утвержденным тарифам, пишет belmarket.by, изготовление или восстановление карты-пропуска будет стоить 10 рублей, а за доступ на территорию привокзальной площади и парковку придется платить 340 рублей в месяц.



