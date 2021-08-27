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Советская и российская актриса Лия Ахеджакова пожаловалась на травлю со стороны пользователей Сети. Некоторое время назад артистка столкнулась с жесткой критикой из-за выхода в театре «Современник» спектакля «Первый хлеб». Ахеджакову обвиняют в оскорблении чувств ветеранов, пишет Mk.ru, что становится причиной ее переживаний.





По словам Ахеджаковой, она все равно продолжит играть в нашумевшей постановке. Никакой негатив не способен помешать ей выйти на сцену. И все же актриса надеется, что ажиотаж вокруг ее персоны скоро утихнет.





Вместе с тем артистка отметила, что такой явный поток критики свидетельствует, что она уже стала частью культуры. В первую очередь он обрушился на СМИ и театры. Также под удар попали поклонники сложных и порой противоречивых постановок.





В этот нелегкий период жизни Ахеджакову поддерживает ее супруг, фотограф Владимир Персиянов. Сейчас мужчина тщательно проверяет, что пишут в Интернете о его супруге. Он старательно пресекает возникновение фейковых аккаунтов, созданных под именем Ахеджаковой.





«Я неоднократно подвергалась проявлениям неприязни ко мне», – подчеркивает Ахеджакова, слова которой приводит «Собеседник».