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Ахеджакова пожаловалась на травлю: «Мне конец!»

Актриса столкнулась с жесткой критикой после выхода спектакля «Первый хлеб».

Фото: PIXABAY.COM

Советская и российская актриса Лия Ахеджакова пожаловалась на травлю со стороны пользователей Сети. Некоторое время назад артистка столкнулась с жесткой критикой из-за выхода в театре «Современник» спектакля «Первый хлеб». Ахеджакову обвиняют в оскорблении чувств ветеранов, пишет Mk.ru, что становится причиной ее переживаний.

По словам Ахеджаковой, она все равно продолжит играть в нашумевшей постановке. Никакой негатив не способен помешать ей выйти на сцену. И все же актриса надеется, что ажиотаж вокруг ее персоны скоро утихнет.

Вместе с тем артистка отметила, что такой явный поток критики свидетельствует, что она уже стала частью культуры. В первую очередь он обрушился на СМИ и театры. Также под удар попали поклонники сложных и порой противоречивых постановок.

В этот нелегкий период жизни Ахеджакову поддерживает ее супруг, фотограф Владимир Персиянов. Сейчас мужчина тщательно проверяет, что пишут в Интернете о его супруге. Он старательно пресекает возникновение фейковых аккаунтов, созданных под именем Ахеджаковой.

«Я неоднократно подвергалась проявлениям неприязни ко мне», – подчеркивает Ахеджакова, слова которой приводит «Собеседник».
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