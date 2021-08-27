Блюда в школьных столовых Минска будут готовить на рапсовом масле
С 1 сентября в меню минских школ появятся новинки, а блюда будут готовить на рапсовом масле, передает БЕЛТА.
Фото: depositphotos.com
Об этом сообщила директор Комбината школьного питания Надежда Лукашевич.
Из новых блюд специалист назвала биточки нежные, филе куриное под сметанно-сырным соусом. Кроме того, пишет Аif.by, в меню завтраков будут включены перепелиные яйца, а готовить блюда будут на рапсовом масле. По мнению Надежды Лукашевич, оно аналогично оливковому.
Директор Комбината также заявила, что серьезного повышения цен на питание в школьных столовых не будет, на кошельках родителей новшества в меню особо не отразятся. При этом конкретные цифры стоимости блюд названы не были.
21:47 27/08/2021
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