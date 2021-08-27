



Подросток упала с высоты пятого этажа на тротуарную плитку, осталась жива и с многочисленными травмами была доставлена в больницу. Что сейчас известно об инциденте, семье и состоянии здоровья ребенка, узнавала журналистка Sputnik.





Упала на тротуар

Трагическая история произошла примерно в 11 часов вечера 9 августа в микрорайоне Вишневец в Гродно. Квартира, в которой проживала девочка с мамой, маленьким братом и отчимом, находится на пятом этаже многоквартирного дома.





"Девочка обернулась в одеяла, подушку, а потом прыгнула из окна. Я в это время спала, услышала детский крик и проснулась. Сначала решила, что это мои ребята что-то страшное включили по телевизору. Спросила у них, они сказали, что ничего не включали, это на улице. Выглянули в окно и увидели выпавшего ребенка. Она лежала на тротуаре, прямо на входе в арку, окно над ней расположено", – вспоминает жительница дома.





Громкий детский крик слышали и другие соседи, окна квартир которых выходят во двор. Тогда на улице стояла теплая погода и многие держали окна открытыми. Рассказывают, что родители не сразу узнали о поступке дочери, видимо, она в тот момент находилась в комнате одна.





"Первой на помощь пришла женщина, которая выгуливала собаку во дворе. Пес подбежал к ребенку, услышав необычный шум. Видимо, это та женщина с собакой и стала первой бить тревогу, звонить в скорую помощь. Врачи приехали очень быстро", – вспоминают соседи.





Еще один житель дома отметил, что в тот вечер врачи приехали достаточно быстро, мать ребенка появилась на улице чуть позже, было слышно, как она плачет. Ребенка тут же увезли в больницу, на утро стало известно, что девочка осталась жива, но получила многочисленные травмы.





Купили квартиру несколько месяцев назад





Рассказать что-то о семье и о выпавшем из окна ребенке соседи смогли немного. Оказалось, что родители купили квартиру в доме несколько месяцев назад, познакомиться с соседями по площадке не успели.





"Я как-то спускался по лестнице, видел, как они выходили из квартиры. Поздоровались. Внешне нормальные люди, им лет по 30, может, чуть больше. Но мы не общались, не могу ничего о них казать", – говорит житель дома.





Дверь квартиры, где живет семья девочки - Sputnik Беларусь





Другая соседка рассказала, что отец семейства работает в такси, мать девочки в декретном отпуске – второму ребенку около двух лет.





"В тот же день после трагедии бабушка забрала мальчика и увезла. После этого мы маму пострадавшей девочки ни разу не видели", – говорит соседка по лестничной площадке.





Другая соседка также предположила, что семья, или, по крайней мере, мать девочки с младшим сыном временно уехали из квартиры.





"Раньше на площадке всегда стояла детская коляска, велосипед, после 9 августа ничего нет", – отметила девушка из соседней квартиры, показывая пустой закуток в тамбуре.





Многие жильцы дома отмечали, что они слышали об этой истории, но даже не могут представить, о какой семье и о каком ребенке идет речь, так как эти люди живут в доме только с конца весны. Лишь одна из соседок отметила, что видела девочку, вспомнила, что она всегда была приветливой, здоровалась при встрече.





Соседи: все из-за собаки или ссоры родителей





Жители дома рассказали, что они знают о предварительных причинах поступка девочки. Они рассказывают версию, которая была озвучена СК: в семье произошел конфликт, девочка хотела примирить маму и отчима, привлечь к себе внимание, поэтому обернулась в подушки и одеяла и выпрыгнула из окна пятого этажа.





"Сначала мы слышали, что ссора произошла из-за собаки, у них такая маленькая собачка, но подробностей не знаю, видите, сейчас о ней ничего не говорят, значит, что-то другое выяснили. Сложно понять, что могло толкнуть ребенка на такой поступок, почему она так придумала. Но видимо, не хотела погибнуть, раз завернулась в одеяла и подушки", – говорит соседка.





Девушка из соседней квартиры отметила, что за все время, пока они жили в доме, ни разу не слышала криков, ссор или разговоров на повышенных тонах. Но в вечер трагедии соседка была в отъезде, поэтому ничего рассказать не смогла.





Что говорят в СК





Как сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская, в настоящее время следователи продолжают устанавливать обстоятельства случившегося, материал находится в производстве, идет проверка по факту травмирования ребенка, которая будет длиться не меньше месяца.





Еще не готовы результаты назначенных судебно-медицинских экспертиз, поэтому сообщать о каких-либо выводах рано.





Что касается состояния упавшей из окна девочки – она находится в больнице на лечении.