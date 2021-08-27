«…Используйте любые методы, но наведите порядок в школе» - напутствовал Лукашенко участников Республиканского педсовета, который прошел 23-24 августа в Минске. Звучит почти «иногда не до законов», произнесенное им же в сентябре прошлого года на встрече с прокурорами. Но в последнем случае речь шла про подавление протестов, а сейчас – про белорусскую школу и детей.

К каким последствиям может привести такая перезагрузка? Об этом «Белорусский партизан» поговорил с эксперткой по дошкольному и школьному образованию Офиса по образованию кабинета Светланы Тихановской – Ольгой Паук.





-Как Лукашенко понимает «перезапуск системы образования»?





Комментировать слова Лукашенко достаточно сложно. Очень часто он говорит нелогичные вещи, но опасность в том, что находятся те, кто готов их исполнять.

-Новостей из сферы образования сейчас очень много. Одна из них, например, об экзаменах в 2023 году. Выпускные экзамены будут совмещены с централизованным тестированием. Действительно, сейчас выпускники школы сдают 3-4 выпускных экзамена, а затем проходят централизованное тестирование – фактически дети целый месяц находятся в напряжении и на нервах. Но не ясно имел ли это ввиду Лукашенко, говоря о перезагрузке.





Лично я под «перезагрузкой» понимаю появление военруков и священнослужителей в стенах школ. Хотя у нас государство и школа, по Конституции, являются светскими. Более того, Беларусь – многоконфессиональное государство, но именно Белорусская православная церковь максимально приближена к власти и имеет влияние на государственные процессы.





В функциях военруков и священников упоминается патриотическое воспитание, о котором постоянно говорит Лукашенко: военруки займутся военно-патриотическим воспитанием, священники будут вести факультатив по учебнику "Духовность и патриотизм", который представили на республиканском педсовете, его разработчиками стали министерство образование и Белорусская православная церковь. Но как эти новшества будут реализованы, покажет только новый учебный год.





Можно утверждать, что любые изменения и решения, которые происходят в системе образования при нынешней власти, не предполагают пользу ни школе, ни детям, ни родителям. Главная цель – усилить контроль, углубить собственную власть, не допустить инакомыслия даже у детей.





Знаете, милиционер на вахте, замки на дверях школы – пугающие детали. Под видом пандемии тоже принимаются очень странные решения. Например, родителей не пускают даже на порог школы, прикрываясь пандемией. В Литве сейчас происходит то же самое, но здесь такие действия не приносят ощущения опасности. А вот когда в сегодняшней Беларуси на вахту ставят милиционера, а на двери вешают замки – невольно появляются пугающие мысли.





Дети превратились в инструмент управления родителями.





-Лукашенко почти ничего не говорил непосредственно об образования, но почти все сказанное – об упущениях в воспитании. Так что же упущено в школьном воспитании за прошедшие годы?





-С точки зрения Лукашенко упущено практически все: у детей нет благоговения перед государственными символами, учителя не имеют непререкаемого авторитета, ученики не вовлечены в информационное поле государственной идеологии.





Поэтому этим идеологическим полем призвана стать школа.





"Чем меньше остается тех, кто был воспитан на ценностях советского времени, тем острее мы это ощущаем», заметил Лукашенко. Вся прелесть советского образования для Лукашенко состоит в отсутствии альтернативной информации: когда в библиотеке невозможно добыть ничего другого, кроме идеологически выверенных книг, по телевизору можно смотреть только то, что туда допустили, а интернета не существует. Не зря ведь он ругает интернет и считает его порталом в ад, а детей ограничивают в пользовании телефонами на территории школы, дабы не допустить утечки во внешний мир нежелательной информации о сломанном санузле или плохой пище в школьной столовой.





Система образования во многом работает по устным указаниям чиновников, но есть и документы. Здесь тоже происходят изменения. На финальной стадии находится подготовка нового Кодекса об образовании, в котором изначально заложены статьи еще больше ограничивающие участие родителей в школьной жизни детей. Обсуждая законопроект, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк сказал, что "родители и законные представители детей не имеют права вмешиваться в учебный процесс". За информацией нужно будет обращаться в конкретное учреждение образования по установленной законодательством форме. С особенностями нового Кодекса об образовании вы можете познакомить на страницах нашего Офиса в Интсаграме и Фейсбуке под рубрикой «Читаем Кодекс». Там очень много интересного.





Такое положение дел должно не только влиять на детей, но на родителей, в первую очередь. Заполнение различных формуляров перед каникулами: как ребенок будет проводить лето, куда поедет, чем будет заниматься противоречит здравому смыслу. Школьный контроль должен ограничиваться уроками и учебным годом. В нашем же случае на учителей возложили ответственность за здоровье и жизнь ребенка и за пределами школы. Если, допустим, ребенок из неблагополучной семьи получает травму во внешкольное время, выговор получает и учитель. Всем участникам учебного процесса навязывается взаимонасильственная система отношений. Но в тоже время, школа никогда не ставит в известность родителей о программах мероприятий в школе: какая тема, что собираются сказать детям, кто будет приглашен на встречу. И это неправильно. Я бы советовала интересоваться такими вещами как у администрации или учителя, так и у детей. Вечером спросите, что рассказывали на уроках, что запомнилось. Так вы можете проконтролировать на пользу ли пошло то или иное мероприятие.





Кодекс об образовании выводит на первое место не учебу, не знания, а именно идеологическое воспитание. Если проанализировать решения последних лет и реальную ситуацию, кроме посыла «вы не нужны умные, вы нужны послушные» ничего на ум не приходит. Но к счастью, усилиями ответственных учителей и родителей мы все еще видим высокие результаты от беларусских школьников.

-Лукашенко назвал учителей опорой государства. Действительно учителя остаются опорой государства образца 2020-2021 годов?





-Нищий учитель, учитель без способностей, учитель с сомнительными моральными принципами и ценностями, который не будет востребован за пределами конкретной школы, в конкурентной среде – такой учитель действительно опора Лукашенко, но эти представители профессии мало ассоциируются со словом «учитель». Я бы их воспринимала, как вариант идеологического работника. Такой оплот у него действительно есть – это мы увидели по прошлогодним выборам, по прошлому учебному году.





Но есть другие учителя. Учителя с большим опытом работы, признанные профессионалы, активные люди, которые сами постоянно учатся и знают, что они хорошие специалисты при любых условиях. Эти учителя вышли на марши, обратились к людям в видеообращениях и письмах, отказались выполнять незаконные указания на рабочем месте, но, к сожалению, очень многие из них сейчас уволены. Думаю, что из-за этого нас еще ждет много проблем. Этих учителей некем заменить. Очереди из желающих не выстраивается, а вступительная кампания в педагогические ВУЗы не внушает оптимизма.





Поэтому здесь нужно отметить, что каждый делает свой личный выбор – быть опорой Лукашенко или быть учителем.





-Школы фактически трансформируются в фабрики по клонированию сторонников Лукашенко. Как на это должно реагировать общество, родители?





-Государство пытается делать из детей идеологических роботов. Но такие перегибы происходят в любой сфере жизнедеятельности в белорусском государстве. И везде я наблюдаю абсолютно никакую реакцию. Почему же родители не реагируют на нововведения?





Я считаю, что у нас всех есть большая психологическая проблема. Мы все – наследники советской эпохи, во многом, общество ментально все еще не вышло из Советского Союза. И даже поколение, которое физически уже не застало СССР, все равно имеет много советского и лукашенковского. В Литве, где я живу уже год, Советский Союз действительно закончился в 91-м году, но общество все еще переживает последствия советизации.





В нашем обществе есть проблема с границами допустимого. Где та красная черта, после которой мы скажем: «С нами так нельзя! Мы не согласны!»?





Произошло много печальных событий, но этой черты мы все еще не достигли. Очень большую роль в нынешней ситуации играет образование. Образование – это наше будущее, как бы пафосно это ни звучало. Более того, это наше настоящее: сегодняшние милиционеры, чиновники и человек, который мнит себя президентом – это все люди, вышедшие из школ и университетов. Поэтому нужно помнить, что сегодняшние школьники – это наши будущие законы, наши будущие управленцы, учителя и врачи и уже сегодняшнее образование определяет судьбу людей на десятилетия вперед.





Если сегодня родители не заступятся за своих детей, мы рискуем запустить очередной виток угнетенного поколения. Можно, конечно, надеяться, что вся идеологическая ахинения пройдет мимо ушей, как иногда в школе мимо проходит физика и химия. Но практика показала, что идеологическая накачка действует на всех нас, хотя мы взрослые и иногда прогрессивные. Фактически взрослые перекладывают ответственность на детей, в надежде на то, что дети не воспримут эту реальность. Это не честно по отношению к ним. Лукашенко заговорил про детские сады – и это реальная угроза: в детском садике ребенок беззащитен.





Мнение психологов на этот счет будет полезно для общества.





Моя позиция – родители должны брать ответственность за детей и объединяться, чтобы противостоять вредным решениям, направленным на тех, за кого мы в ответе. Знакомьтесь с родителями в классе, создавайте эффективные родительские комитеты, говорите с учителями и администрацией школы, задавайте вопросы министерству и будьте в курсе новостей в образовании. Основой должна стать общая цель – здоровые, развитые, счастливые дети. Этого хотят родители и, конечно, учителя. Поэтому наши совместные усилия – шанс для детей прожить счастливое детство и стать счастливым взрослым. С любыми вопросами приходите к нам в социальных сетях – всегда поможем разобраться, поддержим и направим.



