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Как рассказал Анатолий Бубен в интервью телеканалу "Беларусь 1", этот коньяк уже есть в фирменных магазинах. Отпускная цена коньяка Br11, а в торговле - Br14-15. "Это полностью белорусский коньяк из винограда 2017 года", - отметил он, пишет БЕЛТА.





Анатолий Бубен уверен, что белорусский коньяк найдет своего потребителя. "Тем более не так уж его много. Надо цену поднимать, выводить его в премиальный сегмент и продавать. Это будет сувенир для туристов, кто захочет взять с собой какой-то подарок. Думаю, что мы будем цену поднимать - выводить его в сегмент "Хэннесси", "Курвуазье" и других видов дорогих коньяков", - заявил он.





На сайте завода отмечается, что этот коньяк произведен из коньячного дистиллята, выдержанного не менее 3 лет. "Но благодаря территориальному происхождению винограда - самый юг Беларуси, Пинщина - напиток имеет особый цвет, вкус и аромат. Явственно ощущаются нотки фруктов и ванили. Присутствует легкая горечь, которая придает некую пикантность и благородность. Букет гармоничный и легкий. Послевкусие длительное", - заверяют производители коньяка.

Цикл производства от культивации виноградной лозы до розлива в бутылки происходит на территории винодельческого завода. Напиток произведен из винограда сорта "Альфа".

Впервые производство отечественного коньяка анонсировали в 2019 году. Тогда представили концепцию будущего напитка. Для него разработали коньячную бутылку, оформили дизайн этикетки с дескриптором cognac. Продукт назвали "А. Скирмунтт /А. SKIRMUNTT" - именем белорусского изобретателя-промышленника XIX века.