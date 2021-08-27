Иллюстративное фото: Таня Брандт.





Арт-объект должен состоять из трех персонажей и одного элемента:





элемента сторожки размером не менее 2150 мм х 1250 мм;

сторожа высотой не менее 1850 мм;

служебной собаки (немецкой овчарки) высотой не менее 850 мм;

совы высотой не менее 315 мм.





Всего департамент готов потратить на эскиз, пишет Reform.by, доработку художественных образов, изготовление из материалов, устойчивых к атмосферным явлениям, и доставку к месту установки 29 тысяч белорусских рублей (около 11,5 тысячи долларов).





Финансировать создание скульптурной композиции планируется из собственных средств МВД. Это уже второй тендер — первый не состоялся.





Памятник должен быть готов к 10 ноября 2021 года. Его установят напротив центрального офиса Департамента охраны по адресу улица Грушевская, 7Б в Минске.