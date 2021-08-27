Памятник сторожу, сторожке, собаке и сове хочет поставить МВД в Минске
Департамент охраны МВД Беларуси объявил тендер на закупку работ по созданию скульптурной композиции, олицетворяющей исторический образ службы охраны в период ее образования. Объявление опубликовано в конце июля на сайте Национального центра маркетинга и коньюктуры цен.
Иллюстративное фото: Таня Брандт.
Арт-объект должен состоять из трех персонажей и одного элемента:
элемента сторожки размером не менее 2150 мм х 1250 мм;
сторожа высотой не менее 1850 мм;
служебной собаки (немецкой овчарки) высотой не менее 850 мм;
совы высотой не менее 315 мм.
Всего департамент готов потратить на эскиз, пишет Reform.by, доработку художественных образов, изготовление из материалов, устойчивых к атмосферным явлениям, и доставку к месту установки 29 тысяч белорусских рублей (около 11,5 тысячи долларов).
Финансировать создание скульптурной композиции планируется из собственных средств МВД. Это уже второй тендер — первый не состоялся.
Памятник должен быть готов к 10 ноября 2021 года. Его установят напротив центрального офиса Департамента охраны по адресу улица Грушевская, 7Б в Минске.
19:44 27/08/2021
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