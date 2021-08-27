Фото: Facebook Андрея Божко

Об этом корреспонденту «Политринга» рассказал член Центрального правления Республиканской партии Андрей Божко.





«Выделение финансовой помощи со стороны МВФ ожидаемо состоялось. Нет оснований для отказа. Эти деньги Беларусь получит в рамках Всемирной программы по борьбе с пандемией коронавируса. Они уж точно нашей системе здравоохранения пригодятся», - отметил он.





Усилия самопровозглашенных лидеров Беларуси по отмене решения о выделении средств МВФ республике не увенчались успехом, констатировал Божко.





«И это говорит как минимум о двух причинах. Первое: реально "Тихановская - Латушко и Ко" не имеют никакого политического веса и влияния на принятие решений. Второе - это де-факто признание легитимности власти Лукашенко. И я уверен, что здравомыслящие политики на Западе прекрасно понимают, что ни на какие нужды силовиков выделяемые МВФ деньги не пойдут - у страны достаточно ресурсов для обеспечения функционирования всех сфер жизнедеятельности государства», - отметил он.





В то же время, акцентирует внимание Божко, выделение международной организацией 950 млн долларов служит «сигналом со стороны Запада о готовности к диалогу с действующей властью в Беларуси».





«Другими словами, это можно расценивать как триггер для начала нового диалога и продолжения политики многовекторности», - подчеркнул он.





Подытоживая, Божко выразил уверенность в том, что стратегия «голодного бунта» полностью провалилась, и это начали понимать страны, вводившие санкции против Беларуси.





Напомним, что беглые белорусские оппозиционеры в лице Светланы Тихановской и Павла Латушко выступали с призывом к представителям МВФ и стран Запада не представлять Беларуси финансовую помощь. Однако на днях стало известно о том, что Беларусь получит от МВФ помощь в размере около 950 млн долларов.