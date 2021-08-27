



Украинские пограничники не пропустили в страну трех граждан Беларуси, привитых российской вакциной от коронавируса "Спутник V", пишет Sputnik в пятницу со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.





Белорусы прибыли в пункт пропуска "Сеньковка" в четверг вечером и предъявили сертификаты о полной вакцинации против COVID-19.





"Во время проверки документов пограничники выяснили, что указанная вакцина "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V" - Sputnik)... не включена в перечень для применения в экстренных ситуациях Всемирной организацией здравоохранения. Пограничники отказали гражданам соседней страны во въезде на Украину", - говорится в сообщении.





После отказа белорус предложил украинским пограничникам 50 долларов за пропуск через границу его и членов семьи. В ответ сотрудники Госпогранслужбы вызвали полицию. Деньги у белоруса изъяли, а граждан Беларуси через границу не пропустили.





Напомним, иностранцам и лицам без гражданства при въезде на Украину нужно иметь отрицательный результат ПЦР или экспресс-тестирования на COVID-19, или документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных.





"Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек – это более 50% населения Земли.





По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. Однако по-прежнему российского препарата нет в списке одобренных ВОЗ.







