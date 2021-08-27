



Все, что в последнее время писали по поводу причастности туроператора "ЦентрКурорт" к переправке через границу незаконных мигрантов из Ирака – полнейшая чушь. Об этом корреспонденту Sputnik заявили в компании.





"Мы очень дорожим своим статусом государственного туроператора и двадцатилетней безупречной репутацией. Партнеры, в том числе иностранные, прекрасно знают, что "ЦентрКурорт" ведет туристический бизнес открыто и честно, не втягиваясь в проекты сомнительного характера", - подчеркнули в компании.

Тень на плетень

По мнению официальных представителей "ЦентрКурорта", кто-то сознательно пытается увязать государственного туроператора с текущей миграционной ситуацией. Его руководство поначалу вообще думало не обращать внимания на выпады в глобальной сети из-за очевидной недостоверности информации.

Однако публикация в авторитетном немецком издании Der Spiegel, в которой утверждается, что "ЦентрКурорт" – одна из фирм, координирующих поток нелегальных мигрантов на Запад, переполнила чашу терпения туроператора.

В расследовании Der Spiegel фигурирует даже "железная" аргументация в виде копии договора, заключенного в начале мая 2021 года между компаниями "ЦентрКурорт" и "Оскартур" о сотрудничестве "в развитии международного туризма между странами арабского мира и Республикой Беларусь". Далее утверждается, что через "ЦентрКурорт" прошло более 200 заявок на визы для граждан Ирака, а размещались они в столичных гостиницах "Минск" и "Беларусь".

Клиенты вернулись на родину

Все эти утверждения у представителей туркомпании вызывают лишь ироничную реакцию. По их утверждению, "ЦентрКурорт" действительно с 2015 года работает с клиентами из ряда стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, в том числе и из Ирака, но, как говорится, есть нюансы.





"Во-первых, мы сотрудничаем только с теми иностранными компаниями, которые рекомендованы белорусским МИД. На практике это означает, что биография каждого туриста должна быть "чистой": никаких нарушений действующих в нашей стране законов с их стороны по определению быть не должно. Во-вторых, все эти годы мы работаем с финансово обеспеченными клиентами из арабских стран, продавая им турпакеты дорогого сегмента размещения (не менее четырех звезд) с насыщенной туристической программой и стопроцентной предоплатой. Все эти меры исключают попадание в состав групп потенциальных нарушителей границы", - подчеркнули в компании.





В "ЦентрКурорте" отметили, что не было зафиксировано ни одного случая, чтобы их клиентов задерживали при попытке прорваться через границу. Все туристы, с которыми работала компания, включая граждан Ирака, прекрасно провели время в Беларуси и благополучно вернулись на свою историческую родину.





В туркомпании также обратили внимание, что самолеты компании "Иракские авиалинии" начали летать в Минск с декабря 2017 года, задолго до пандемии и миграционного кризиса. Ежегодно в Беларусь на отдых от изнуряющей жары прибывало порядка 2,5 тысяч иракцев, никаких нарушений визового законодательства со стороны гостей не отмечалось.





А утверждение о том, что "ЦентрКурорт" едва ли не подменял функции МИД, открывая иракцам визы, выглядит вообще абсурдно, так как выдачей виз занимаются исключительно консульские структуры ведомства и никто не в праве вмешиваться в их полномочия.

Задача – исключить риски

Что касается договорных отношений с "Оскартур", то они действительно были и это не секрет, но просуществовали чуть больше месяца и полностью прекращены в середине июня, в одностороннем порядке по инициативе компании "ЦентрКурорт".





"Как только стало понятно, что некоторые граждане Ирака пытаются воспользоваться туристическими каналами для того, чтобы незаконно попасть в страны ЕС, мы решили исключить всякие потенциальные риски и вообще прекратили прием туристов из Ирака. Договоры с "Оскартур" расторгнуты 16 июня. На данном направлении мы пока не работаем", - заверили в туркомпании.





Особенно ее представителей удивило утверждение, что "ЦентрКурорт" занимается также приемом и обслуживанием гостей из Сирии, Ливии и Судана – стран, которые считаются неблагополучными в миграционном отношении.





"Комментировать это сложно, поскольку заявление абсолютно голословное и абсурдное. Вот если сейчас начнется наплыв беженцев из Афганистана, это тоже свяжут с нашей компанией?" - посетовали в “ЦентрКурорте”.











