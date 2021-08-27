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В поезде «Ласточка» Москва — Минск удвоят количество мест. РЖД сообщает, пишет kp.by, что это связано с высоким спросом.





Впервые сдвоенный 10-вагонный состав из Москвы в Минск стартует 1 сентября. И будет ходить ежедневно. Вот расписание:





Отправление из Москвы (Белорусский вокзал) — 16:00, прибытие в Минск — 22:55;





Отправление из Минска — 06:20, прибытие в Москву — 13:10.





Напомним, поезда “Ласточка” между Минском и Москвой запустили 30 апреля.







