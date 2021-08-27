РЖД удвоит число вагонов в “Ласточке” на Москву
РЖД сообщает, что это связано с высоким спросом.
Фото: Павел Мартинчик
В поезде «Ласточка» Москва — Минск удвоят количество мест. РЖД сообщает, пишет kp.by, что это связано с высоким спросом.
Впервые сдвоенный 10-вагонный состав из Москвы в Минск стартует 1 сентября. И будет ходить ежедневно. Вот расписание:
Отправление из Москвы (Белорусский вокзал) — 16:00, прибытие в Минск — 22:55;
Отправление из Минска — 06:20, прибытие в Москву — 13:10.
Напомним, поезда “Ласточка” между Минском и Москвой запустили 30 апреля.
18:05 27/08/2021
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