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Мингорисполком ликвидировал Минскую урбанистическую платформу

«Минская урбанистическая платформа» будет ликвидирована. Такое решение принял Мингорисполком 24 августа

Как сообщается в соцсетях организации, причиной ликвидации указано «неосуществление коммерческой деятельности в течение 24 месяцев». 

Однако в «Платформе» отмечают: во-первых, они являются некоммерческим учреждением, хоть и имеют право на коммерческую деятельность, то есть не обязаны ее осуществлять. 

А во-вторых, на самом деле, сейчас они занимаются уже пятым коммерческим проектом за полтора года.
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