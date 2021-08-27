Мингорисполком ликвидировал Минскую урбанистическую платформу
«Минская урбанистическая платформа» будет ликвидирована. Такое решение принял Мингорисполком 24 августа
Как сообщается в соцсетях организации, причиной ликвидации указано «неосуществление коммерческой деятельности в течение 24 месяцев».
Однако в «Платформе» отмечают: во-первых, они являются некоммерческим учреждением, хоть и имеют право на коммерческую деятельность, то есть не обязаны ее осуществлять.
А во-вторых, на самом деле, сейчас они занимаются уже пятым коммерческим проектом за полтора года.
17:43 27/08/2021
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