Как сообщается в соцсетях организации, причиной ликвидации указано «неосуществление коммерческой деятельности в течение 24 месяцев».





Однако в «Платформе» отмечают: во-первых, они являются некоммерческим учреждением, хоть и имеют право на коммерческую деятельность, то есть не обязаны ее осуществлять.





А во-вторых, на самом деле, сейчас они занимаются уже пятым коммерческим проектом за полтора года.















