



За сутки выявили 1 862 заразившихся COVID-19. Это рекорд за 7 месяцев. С февраля, по официальной версии, число заболевших выше 1800 не поднималось. О 1867 новых случаях Минздрав сообщал последний раз 29 января.





Также за последние сутки Минздрав сообщает о 12 умерших. Предыдущий рекорд (такое же число умерших) был поставлен 19 августа.





Всего, по версии Минздрава, "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 735 пациентов".





Более 1,62 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,33 млн человек прошли полный курс вакцинации.