+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Это рекорд: Минздрав за сутки обнаружил 1862 заразившихся COVID-19, 12 человек умерли

В Беларуси по состоянию на 27 августа зарегистрированы 476 265 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.


За сутки выявили 1 862 заразившихся COVID-19. Это рекорд за 7 месяцев. С февраля, по официальной версии, число заболевших выше 1800 не поднималось. О 1867 новых случаях Минздрав сообщал последний раз 29 января.

Также за последние сутки Минздрав сообщает о 12 умерших. Предыдущий рекорд (такое же число умерших) был поставлен 19 августа.

Всего, по версии Минздрава, "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 735 пациентов".

Более 1,62 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,33 млн человек прошли полный курс вакцинации.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]