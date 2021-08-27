Это рекорд: Минздрав за сутки обнаружил 1862 заразившихся COVID-19, 12 человек умерли
В Беларуси по состоянию на 27 августа зарегистрированы 476 265 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки выявили 1 862 заразившихся COVID-19. Это рекорд за 7 месяцев. С февраля, по официальной версии, число заболевших выше 1800 не поднималось. О 1867 новых случаях Минздрав сообщал последний раз 29 января.
Также за последние сутки Минздрав сообщает о 12 умерших. Предыдущий рекорд (такое же число умерших) был поставлен 19 августа.
Всего, по версии Минздрава, "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 735 пациентов".
Более 1,62 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,33 млн человек прошли полный курс вакцинации.
16:02 27/08/2021
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