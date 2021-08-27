



"В ходе личного обыска у каждой из них обнаружено и изъято по 10 готовых закладок, в которых согласно заключению экспертов находилось вещество, содержащее в своем составе особо опасное психотропное вещество – пара-Метилэфедрон (мефедрон).





Следствием установлено, что накануне задержания несовершеннолетние, действуя в составе организованной группы, по указанию иных участников забрали из тайника на территории Минска оптовую партию психотропных веществ.





После чего, для выполнения своей роли в распространении, они разделили между собой психотроп и должны были поместить его в тайники для последующего сбыта, но были задержаны сотрудниками милиции.





Согласно материалам уголовного дела, одна из обвиняемых осуществляла продажу запрещенных веществ посредствам интернет-магазина в мессенджере Telegram. В период с марта по июнь 2021 года от неустановленных лиц она получала расфасованный психотроп, после чего совместно со своей знакомой делала закладки в тайники, расположенные на территории Минска.





К материалам уголовного дела приобщен характеризующий личности девушек материал, согласно которому ранее к уголовной ответственности они не привлекались и являются учащимися одной из средних школ столицы.





Родители несовершеннолетних о преступной деятельности своих детей не были осведомлены. Следует отметить, что фактов личного потребления наркотических средств и психотропных веществ подростками следствием не установлено.





В ходе допросов девочки пояснили, что на совершение противоправных действий их толкнул легкий способ заработка.





Действия обвиняемых квалифицированы по ч.4 ст.328 (незаконный оборот психотропных веществ в крупном размере в составе организованной группы) Уголовного кодекса Республики Беларусь.





К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.





Расследование завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд", - сообщает СК.