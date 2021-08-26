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Обвиняемый по делу о "беспорядках" в Бресте не пришел в суд - с его родных требуют 8 700 рублей

25 августа в суде Ленинского района Бреста с матери и бабушки обвиняемого по делу о «массовых беспорядках» в Бресте Олега Юрова обязали взыскать 300 базовых величин за нарушение условий поручительства (статья 121 УПК)

Как сообщает правозащитный центр «Вясна», Олег Юров был в четвертой группе обвиняемых по делу и находился на свободе под личным поручительством родных. Он не пришел в суд, после чего мужчину объявили в розыск. Его местонахождение на данный момент неизвестно.

За нарушение условий поручительства судья Грушко обязал взыскать по 150 базовых величин с матери и бабушки Юрова.

12 июля четвертой группе обвиняемых по делу о «массовых беспорядках» в Бресте вынесли приговоры от 3 до 4,5 лет колонии, а двум несовершеннолетним — 3 года воспитательной колонии. Всех их признали виновными в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 293 УК).

По версии следствия, 10 августа во время акции протеста на центральных улицах Бреста обвиняемые «грубо нарушили общественный порядок и совершили погромы». Они нанесли сотрудникам милиции удары руками, ногами, различными предметами. 

Молодые люди, по версии обвинения, наносили удары милиционерам — досками, палками, урнами, фрагментами скамеек, тротуарной плитки и асфальта, бутылками, камнями, металлическими болтами, емкостями с краской, пиротехническими изделиями. 

Кроме этого, обвиняемые умышленно уничтожили и повредили транспортные средства и другое имущество, принадлежавшее милиции и гражданским.

Потерпевшими в результате беспорядков признали 19 милиционеров.

Общая сумма причиненного ущерба оценивается в 24 тысячи рублей: повреждены 13 автомобилей милиции, один автобус, щиты, шлемы, бронежилеты, асфальт, тротуарная плитка, скамейки, урны, деревья.
Источник: mediazona.by
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