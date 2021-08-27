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beCloud c 2022 года станет техадмином национальной доменной зоны

Техническое администрирование национальной доменной зоны с 1 января 2022 года перейдет к beCloud.

beCloud c 2022 года станет техадмином национальной доменной зоны
"Оперативно-аналитическим центром при президенте Республики Беларусь подготовлен приказ от 25 августа 2021 г. №138, в соответствии с которым с 1 января 2022 г. функции технического администратора будет выполнять СООО "Белорусские облачные технологии", — говорится в пресс-релизе beCloud.

В СООО "Белорусские облачные технологии" 51% акций принадлежат государству.

До этого на протяжении 10 лет техническим администратором национальной доменной зоны выступало ООО "Надежные программы"» (hoster.by).

Сейчас в доменных зонах .BY и .БЕЛ зарегистрировано около 150 000 доменов.
Источник: reform.by
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