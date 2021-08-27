"Оперативно-аналитическим центром при президенте Республики Беларусь подготовлен приказ от 25 августа 2021 г. №138, в соответствии с которым с 1 января 2022 г. функции технического администратора будет выполнять СООО "Белорусские облачные технологии", — говорится в пресс-релизе beCloud.





В СООО "Белорусские облачные технологии" 51% акций принадлежат государству.





До этого на протяжении 10 лет техническим администратором национальной доменной зоны выступало ООО "Надежные программы"» (hoster.by).





Сейчас в доменных зонах .BY и .БЕЛ зарегистрировано около 150 000 доменов.