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"Я видел конец света": выживший во время теракта в Кабуле рассказал, как все было

Мужчина, выживший во время теракта в Кабуле в четверг, 26 августа, сравнил его с концом света.


Об этом он признался агентству Reuters.

Очевидец со специальной иммиграционной визой США рассказал, что приехал в аэропорт в надежде быть эвакуированным. Он простоял в очереди около 10 часов, когда в 17:00 прогремел мощный взрыв.

В тот момент мужчина почувствовал, как кто-то будто вырвал землю из-под его ног. Сначала ему показалось, что его барабанные перепонки разорвало, и он потерял слух.

"Я видел тела и части тел, летящие в воздухе, как торнадо, уносящий пластиковые пакеты. Я видел тела, части тел, пожилых и раненых мужчин, женщин и детей, разбросанных на месте взрыва", – рассказал он.

"Невозможно увидеть конец света в этой жизни, но сегодня я видел конец света, я был свидетелем его собственными глазами", - отметил выживший.

По его словам, раненые и погибшие лежали на дороге и в канализационном канале, вода в котором стала багрового цвета.

"Физически я в порядке ... но я не думаю, что душевная травма и шок, который я получил от сегодняшнего взрыва, когда-либо позволят мне жить нормальной жизнью".


Взрывы в Кабуле: детали


Серия взрывов произошла накануне, 26 августа, у аэропорта Кабула.

По последним данным, в результате взрывов погибли 103 человека.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Президент США Джо Байден заявил, что американские военные продолжат эвакуацию из Афганистана.

ВС США пообещали принять меры в отношении причастных ко взрыву.
Источник: unian.net
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