Борисовчанин сжигал рамки платных дорог BelToll
На 34-летнего жителя Борисова подозревают в серии поджогов на объектах системы электронного сбора платы за проезд.
Как утверждает МВД, задержанный пояснил, что к такому поступку его побудили призывы в "деструктивных" каналах.
Установлено, что в начале декабря прошлого года на трассе М1 около деревни Приямино Борисовского района мужчина поджег аппаратный контейнер станции электронного сбора платы за проезд транспортных средств.
В январе - «рамку» около деревни Ухолода.
В МВД также заявили, что при обыске по месту жительства у мужчины изъята протестная атрибутика, коктейли Молотова и предметы, похожие на боеприпасы, которые направлены на экспертизу.
За умышленное уничтожение либо повреждение чужого имущества, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.
12:39 27/08/2021
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