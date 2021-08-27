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Борисовчанин сжигал рамки платных дорог BelToll

На 34-летнего жителя Борисова подозревают в серии поджогов на объектах системы электронного сбора платы за проезд.

Как утверждает МВД, задержанный пояснил, что к такому поступку его побудили призывы в "деструктивных" каналах. 

Установлено, что в начале декабря прошлого года на трассе М1 около деревни Приямино Борисовского района мужчина поджег аппаратный контейнер станции электронного сбора платы за проезд транспортных средств. 

В январе - «рамку» около деревни Ухолода.

В МВД также заявили, что при обыске по месту жительства у мужчины изъята протестная атрибутика, коктейли Молотова и предметы, похожие на боеприпасы, которые направлены на экспертизу.

За умышленное уничтожение либо повреждение чужого имущества, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. 
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