Как утверждает МВД, задержанный пояснил, что к такому поступку его побудили призывы в "деструктивных" каналах.





Установлено, что в начале декабря прошлого года на трассе М1 около деревни Приямино Борисовского района мужчина поджег аппаратный контейнер станции электронного сбора платы за проезд транспортных средств.





В январе - «рамку» около деревни Ухолода.





В МВД также заявили, что при обыске по месту жительства у мужчины изъята протестная атрибутика, коктейли Молотова и предметы, похожие на боеприпасы, которые направлены на экспертизу.





За умышленное уничтожение либо повреждение чужого имущества, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.