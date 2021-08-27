В июне министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) установило факт злоупотребления доминирующим положением компанией Google на белорусском рынке мобильных приложений. Но корпорация обжаловала решение МАРТ в Верховном Суде Республики Беларусь.





Алексей Воробей. Первое заседание прошло 19 августа. Как решение суда может отразится на белорусских пользователях и IT-компаниях? Специально для Myfin.by в ситуации разобрался юрист, старший преподаватель юридического факультета БГУ и ведущий Telegram-канала «Законы Мура»





Что произошло

МАРТ утверждает, что Google пакетировала ключевой продукт (магазин приложений Google Play) с другими собственными сервисами и навязывала производителям мобильных устройств выполнение ряда других требований.





МАРТ признал, что эти нарушения привели к ограничению конкуренции на рынках приложений на платформе Android в Беларуси. Разработчики приложений не могут честно конкурировать и получить доступ на платформу, а потребители должны пользоваться сервисами Google, установленными по умолчанию.





Так, МАРТ выяснил, что для получения магазина Google Play производители устройств должны были выполнять ряд условий Google:





предустановить комплект приложений Google Mobile Services (Chrome, YouTube, Gmail, Карты и др.) и разместить их на приоритетном месте на экране;

установить поиск Google в качестве поиска по умолчанию, а Google Assistant — в качестве голосового помощника по умолчанию;

запретить, в том числе за вознаграждение, предустановку конкурирующих приложений от сторонних разработчиков.





При этом Android — самая популярная операционная система в Беларуси (около 85% мобильных устройств работают на этой ОС). Магазин приложений Google Play — неотъемлемая часть Android и доминирующий продукт Google.





Google сделал ответный ход и подал иск к МАРТ Беларуси. Первое заседание прошло 19 августа в Верховном суде.





Антимонопольное дело против Google – мировая практика

Насколько решение МАРТ совпадает с практикой подобных разбирательств с крупными интернет-монополиями в ЕС и США?





– Инициатором изучения вопроса злоупотреблений Google стала компания Яндекс, которая подала жалобу еще в 2019 году. Сам факт рассмотрения достаточно простого и очевидного дела в течение двух лет может говорить о двух вещах: либо МАРТ не выделило достаточных ресурсов на надлежащее расследование, либо решение наказать Google созрело относительно недавно.





Данное дело для нашей правоприменительной практики в новинку, поскольку ранее Минэкономики, а теперь МАРТ, упорно отказывались обращать внимание на цифровые товарные рынки. Достаточно взглянуть на страницу сайта МАРТ с решениями по конфликтам локальных конкурентов.





Западные регуляторы зачастую занимают более проактивную позицию по борьбе с неконкурентными практиками монополистов. Например, в Евросоюзе против Google было инициировано несколько антимонопольных разбирательств с крупными штрафами. Причем одно касается большинства рынков, где компания занимает доминирующее положение: поиск, браузер, видеохостинг, карты и Android.





Поэтому нельзя не отметить, что решение МАРТ созвучно общему антимонопольному тренду на крупных рынках.





Одним из первых подобных дел на цифровых рынках было дело Microsoft, инициированное в 2009 году, по результатам которого Еврокомиссия предписала компании устранить установку браузера Internet Explorer в качестве стартового браузера по умолчанию.





В 2013 году, за несоблюдение данного предписания, Еврокомиссия оштрафовала компанию на 561 млн евро. В итоге, вместо предустановки Internet Explorer как браузера по умолчанию, Microsoft предоставила пользователям окно выбора с 12 популярными аналогами.





В последующем регуляторы ряда стран установили нарушение антимонопольного законодательства со стороны Google при схожих обстоятельствах. В 2018 году Еврокомиссия оштрафовала Google на 4,34 млрд евро, ФАС РФ предписала прекратить подобное нарушение антимонопольного законодательства.





Как и за рубежом, белорусский спор явно будет вращаться вокруг неконкурентных соглашений Google с производителями мобильных устройств.





К сожалению, представители Google отказались публично разглашать в процессе характер данных соглашений на предварительном судебном заседании.

Посему решение суда для широкой публики останется неполным в части мотивировки.





Что будет с сервисами Google для белорусов

Как в итоге разбирательство может отразится на белорусских пользователях – потеряют они что-то или, наоборот, получат некие бонусы?





– Маловероятно, что белорусские пользователи лишатся цифровых услуг компании Google. Известен только один прецедент, когда Google пришлось покинуть рынок — в Китае, но там корпорацию буквально заставили это сделать. Самостоятельно Google никогда не уходил из стран присутствия, и вряд ли Беларусь станет первой.





Существуют рынки, на которых компания злоупотребляет еще похлеще за счет своих многочисленных вертикальных интеграций внутри экосистемы. В некоторых странах регуляторы уже столкнулись с неприкрытым шантажом Google: в РФ — по вопросам блокировок канала Царьград на сервисе YouTube, в Австралии — из-за отказа платить за новости издательств, демонстрируемых в поисковой ленте.





Маленьким странам сложно эффективно оказывать давление на транснациональные корпорации. В случае преодоления “красных флажков” компании могут отказаться от небольших рынков, как это случилось в отношении социальной сети LinkedIn, которая отказалась локализовывать персональные данные российских граждан на территории РФ.





Вряд ли нам грозит подобный сценарий, однако регуляторное давление должно быть нормированным и учитывать интересы как бизнеса, так и потребителей.





Сервисы поисковика могут заменить

Как это дело может отразится на местном IT-бизнесе?





– Пока сложно сказать. Местный IT-бизнес редко балует нас качественными продуктами в сфере B2C-сегмента, хотя резиденты ПВТ, например, делают много игр и приложений, которые хорошо продаются на западных рынках. Данной возможностью смогут воспользоваться компании, которые предлагают альтернативы сервисам Google (например, Яндекс или Mail.ru) в области браузеров, поисковых систем или облачных хранилищ.





Другим действенным ходом мог бы стать нормативный правовой акт, который обязывал бы производителей мобильных устройств предустанавливать приложения разработчиков из стран ЕАЭС или государственных сервисов наравне с сервисами владельцев операционных систем — Google и Apple. Подобный принцип уже действует в РФ.