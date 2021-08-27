Мингорисполком распорядился ликвидировать частную организацию, которая проводила в Беларуси крупные кино-, театральные и образовательные проекты, в том числе кинофестиваль «Лістапад» и форум театрального искусства ТЕАРТ. Решение о ликвидации «АРТ Корпорейшн», как указано на сайте единого государственного регистра, было принято 25 августа.





Некоторое время назад стало известно, что «АРТ Корпорейшн» впервые за 11 лет не является организатором международного кинофестиваля «Лістапад». Это право Минкульт Беларуси передал киностудии «Беларусьфильм».





Еще раньше организацию «выселили» из помещения на столичной улице Октябрьской, где находилось креативное пространство ОК16, расторгнув договор аренды, якобы из-за претензий МЧС к пожарной безопасности.





«Мы наблюдаем сильнейший удар по белорусской культуре, который отбросит ее на десятилетие назад», – написал о происходящем театральный критик Денис Мартинович.





Центр визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн» был создан в 2010 году при поддержке «Белгазпромбанка» и Министерства культуры.





Помимо крупных международных культурных проектов, организация занималась продюсированием независимых театральных постановок молодых белорусских режиссёров, показывала белорусам новаторские фильмы и спектакли, а также проводила встречи с их создателями, лекции и мастер-классы специалистов в области театра и кино.