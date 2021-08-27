48-летний специалист высшей квалификации, опасаясь попасть в тюрьму, перешел без документов белорусско-украинскую границу и сейчас находится в Киеве. Об этом сообщают правозащитники.





Год назад Валерий Крахмалов в знак протеста против фальсификации выборов и насилия со стороны силовиков пришел на завод и сел возле своего станка. В журнале сменного задания собственноручно написал: "у меня забастовка". Так продолжалось три дня.





Цеховое начальство к токарю: мол, ты что – с дуба упал? Какая забастовка?!





Терпение начальства в конце концов лопнуло. Дирекция "Гомсельмаша", заручившись поддержкой официального профсоюза, уволила Крахмалова с завода по п. 6 статьи 42 Трудового кодекса – неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей работником, имеющим непогашенное дисциплинарное взыскание.





Токарь подал в суд на дирекцию, однако суд Железнодорожного района Гомеля в сентябре отклонил его претензии по поводу увольнения.





Имея шестой разряд токаря, Крахмалов быстро нашел работу по специальности в частной фирме, причем с лучшей оплатой. Однако в покое рабочего с активной гражданской позицией не оставили. В марте этого года, накануне Дня Воли, милиция провела обыск в квартире Валерия, а самого его допросили по поводу участия в маршах протеста.





Дальше-больше. В июне силовики задержали Валерия Крахмалова. Три дня его держали в изоляторе, снова допрашивали. На этот раз обвиняли в участии в одном из телеграмм-чатов, где он, по утверждению следствия, подстрекал людей выходить на улицы и не подчиняться милиции.





Кроме того, токарь якобы стоял 20 сентября 2020 года на улице Советской в сцепке перед силовиками и мешал им задерживать протестующих. Омоновцы применяли тогда слезоточивый газ и светошумовые гранаты.





Валерий вину не признавал. Объяснял, что на видео и фото, которые ему демонстрировали в СК, не он – тот, кто изображен, не похож по фигуре, к тому же он в маске, кепке и темных очках.





После трех дней изоляции (в дополнение к прошлогодним 20 суткам ареста) Крахмалова отпустили под подписку о невыезде и обязательство являться в прокуратуру по первому требованию. У него забрали паспорт и водительское удостоверение. Следователь из СК объяснил: "чтобы не убежал за границу".





Всего в этом году у Крахмалова и его родственников прошло 5 обысков. Последний в начале июля провели сотрудники КГБ после того, как в квартире рабочего уже побывали сотрудники СК.





Правозащитникам Валерий Крахмалов рассказал, что какое-то время был вынужден скрываться. В конце концов решил нелегально покинуть родину даже без документов.





Такой шаг, по словам Валерия, дался ему непросто, ведь дома остались мать, жена, дочь, для которых он всегда был, по сути, единственной опорой.