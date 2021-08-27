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Новая схема мошенников. «Представляются работниками магазина 21 век»

О ней стали предупреждать клиентов белорусских банков.

Вот такие предупреждения, в частности, получили сегодня клиенты «Приорбанка».

 

«Обратите, пожалуйста, внимание на новую схему финансовых мошенников», — говорится в сообщении — Под видом работников магазина «21 век» или иной торговой площадки злоумышленники звонят клиентам белорусских банков и сообщают, что на их имя оформлен заказ на покупку товара. Чтобы его отменить они запрашивают личную информацию и СМС-код для получения доступа к интернет-банку или подтверждению перевода с карты».

 Фото:  Blizko.by
blizko.by
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