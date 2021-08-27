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Помните под Ивацевичами соломенный красно-зеленый замок? Сгорел!

Сгорел замок "Дожинки 2021" в красно-зеленом оформлении. Соломенное сооружение располагалось возле Коссово в Ивацевичском районе.

Соломенный замок возле Коссово

Сгорел замок "Дожинки 2021" в красно-зеленом оформлении. Соломенное сооружение располагалось возле Коссово в Ивацевичском районе.

Пожар произошел в ночь на 27 августа, сообщает пресс-служба МЧС. По подсчетам спасателей, сгорело 10 тонн соломы.

Пострадавших при происшествии нет, причина пожара устанавливается, пишет Еврорадио.
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