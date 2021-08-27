Помните под Ивацевичами соломенный красно-зеленый замок? Сгорел!
Сгорел замок "Дожинки 2021" в красно-зеленом оформлении. Соломенное сооружение располагалось возле Коссово в Ивацевичском районе.
Соломенный замок возле Коссово
Сгорел замок "Дожинки 2021" в красно-зеленом оформлении. Соломенное сооружение располагалось возле Коссово в Ивацевичском районе.
Пожар произошел в ночь на 27 августа, сообщает пресс-служба МЧС. По подсчетам спасателей, сгорело 10 тонн соломы.
Пострадавших при происшествии нет, причина пожара устанавливается, пишет Еврорадио.
09:44 27/08/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение