На останки человека в лесу неподалеку от трассы М-3 наткнулся грибник. Это место находится в районе границы Витебской и Минской областей, пи шет vitebsk.cc





Мужчина позвонил в милицию и на место обнаружения скелета выслали следственно-оперативную группу, которая обследовала останки неустановленного мужчины, найденные в лесном массиве.





Кроме того, в ходе осмотра также были обнаружены черные кожаные ботинки на шнуровке, куртка зеленого цвета, фуфайка черного цвета, фуфайка красного цвета, брюки темно-зеленого цвета на тканевом ремне.





Приметы человека, чьи останки найдены: мужчина худощавого телосложения (размер одежды – 46-48, размер ботинок 43). Предположительно он умер около года назад.





Всех, кто обладает информацией, способствующей установлению личности человека, которому принадлежат найденные останки, просят сообщить об этом в оперативно-дежурную службу УСК по Витебской области по телефону +37533 399 80 44 (круглосуточно).



