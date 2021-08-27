



В результате лобового столкновения погибли оба водителя (1990 и 1994 годов рождения), а также пассажиры, которе ехали на передних сиденьях – мужчина 1988 и девушка 2002 года рождения. Еще двое пассажиров были доставлены в больницу с травмами, сообщает МВД.





Обстоятельства ДТП устанавливаются.









Фото: МВД



