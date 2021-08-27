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Трагедия: четыре человека погибли в лобовом столкновении под Ивацевичами

26 августа около 21:15 на 152-м километре трассы Р-44 под Ивацевичами столкнулись Volkswagen и Opel.


В результате лобового столкновения погибли оба водителя (1990 и 1994 годов рождения), а также пассажиры, которе ехали на передних сиденьях – мужчина 1988 и девушка 2002 года рождения. Еще двое пассажиров были доставлены в больницу с травмами, сообщает МВД.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.


Фото: МВД
reform.by
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