Трагедия: четыре человека погибли в лобовом столкновении под Ивацевичами
26 августа около 21:15 на 152-м километре трассы Р-44 под Ивацевичами столкнулись Volkswagen и Opel.
В результате лобового столкновения погибли оба водителя (1990 и 1994 годов рождения), а также пассажиры, которе ехали на передних сиденьях – мужчина 1988 и девушка 2002 года рождения. Еще двое пассажиров были доставлены в больницу с травмами, сообщает МВД.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Фото: МВД
08:54 27/08/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение