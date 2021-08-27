26 августа Александра Колесникова вызвали в суд по делу его дочери Марии Колесниковой и адвоката Максима Знак, сообщает пресс-служба Виктора Бабарико.





Так он впервые за прошедший год смог увидеть дочь. Александр Колесников поделился впечатлениями о встрече:





— Я почувствовал тепло и Машино восхищение, а также ее улыбку увидел. И могу для себя сделать вывод, что ее самочувствие, ее настроение — хорошее. Для меня это очень приятно.