«Это было неожиданно». Отец Марии Колесниковой впервые за год увидел дочь в суде
Александра Колесникова вызвали в суд, он рассказал о встрече с дочерью.
Фото пресс-службы Виктора Бабарико
26 августа Александра Колесникова вызвали в суд по делу его дочери Марии Колесниковой и адвоката Максима Знак, сообщает пресс-служба Виктора Бабарико.
Так он впервые за прошедший год смог увидеть дочь. Александр Колесников поделился впечатлениями о встрече:
— Я почувствовал тепло и Машино восхищение, а также ее улыбку увидел. И могу для себя сделать вывод, что ее самочувствие, ее настроение — хорошее. Для меня это очень приятно.
Его цитирует gazetaby.com
08:49 27/08/2021
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