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Мигрантка, которую “спасли белорусские медики”, рассказала, как все было

В середине августа Госпогранкомитет Беларуси сообщал о том, что белорусские медики спасли мигрантку, которой на границе с Латвией стало “очень плохо”. В сюжете отмечалось “бесчеловечное отношение латвийской стороны”.


Сейчас эта женщина и ее семья уже находятся в Латвии, где для канала “Латвийской Армии” рассказали правду о том, что происходило на самом деле.

Ее муж говорит, что когда они прилетели в Беларусь их заселили в гостиницу, а уже на следующий день всех отвезли к границе с Латвией. Но латвийские пограничники их не впустили, а белорусы не разрешали вернуться.


Женщине тогда действительно стало плохо и ее увезла белорусская скорая помощь. Но на следующий день ее уже выписали, а «человек в форме» забрал у мигрантов паспорта, и неизвестные люди снова отвезли их на границу.

«У нас не было выбора», – сказал мужчина, добавив, что теперь семья хочет вернуться домой.
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