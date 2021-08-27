



Сейчас эта женщина и ее семья уже находятся в Латвии, где для канала “Латвийской Армии” рассказали правду о том, что происходило на самом деле.





Ее муж говорит, что когда они прилетели в Беларусь их заселили в гостиницу, а уже на следующий день всех отвезли к границе с Латвией. Но латвийские пограничники их не впустили, а белорусы не разрешали вернуться.









Женщине тогда действительно стало плохо и ее увезла белорусская скорая помощь. Но на следующий день ее уже выписали, а «человек в форме» забрал у мигрантов паспорта, и неизвестные люди снова отвезли их на границу.





«У нас не было выбора», – сказал мужчина, добавив, что теперь семья хочет вернуться домой.