Судя по видео, это коньяк производства ОАО "Пинский винодельческий завод" A. Skirmuntt, сообщает БЕЛТА.





Как рассказал Анатолий Бубен в интервью телеканалу "Беларусь 1", этот коньяк уже есть в фирменных магазинах. Отпускная цена коньяка Br11, а в торговле - Br14-15. "Это полностью белорусский коньяк из винограда 2017 года", - отметил он.





Анатолий Бубен уверен, что белорусский коньяк найдет своего потребителя. "Тем более не так уж его много. Надо цену поднимать, выводить его в премиальный сегмент и продавать. Это будет сувенир для туристов, кто захочет взять с собой какой-то подарок. Думаю, что мы будем цену поднимать - выводить его в сегмент "Хэннесси", "Курвуазье" и других видов дорогих коньяков", - заявил он.



