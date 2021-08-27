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А не замахнуться ли нам на "Хэннесси" и "Курвуазье"? Лукашенко подарили первый коньяк белорусского производства

Об этом информирует Telegram-канал «Пул Первого».

Судя по видео, это коньяк производства ОАО "Пинский винодельческий завод"  A. Skirmuntt, сообщает БЕЛТА.

Как рассказал Анатолий Бубен в интервью телеканалу "Беларусь 1", этот коньяк уже есть в фирменных магазинах. Отпускная цена коньяка Br11, а в торговле - Br14-15. "Это полностью белорусский коньяк из винограда 2017 года", - отметил он.

Анатолий Бубен уверен, что белорусский коньяк найдет своего потребителя. "Тем более не так уж его много. Надо цену поднимать, выводить его в премиальный сегмент и продавать. Это будет сувенир для туристов, кто захочет взять с собой какой-то подарок. Думаю, что мы будем цену поднимать - выводить его в сегмент "Хэннесси", "Курвуазье" и других видов дорогих коньяков", - заявил он.
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