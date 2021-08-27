Насколько популярна услуга и где появится новая лаборатория, выяснял корреспондент агентства «Минск-Новости».





— Летом количество исследований по сравнению с весной увеличилось в полтора раза. Такой высокий спрос и продиктовал наше решение установить круглосуточный режим работы лаборатории в аэропорту, — рассказала заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Наталья Автухова.





Пассажиры Национального аэропорта Минск могут круглосуточно сдать ПЦР-тест на COVID-19 или пройти диагностическое экспресс-тестирование на антиген COVID-19 (ДЭТ Ag).





Лаборатория работает круглосуточно без выходных и праздничных дней в две смены. Около 60 % исследований выполняется с 8:00 до 20:00, оставшиеся 40 % — 20:00 до 8:00. В связи с этим штат лаборатории увеличен.





70 % воспользовавшихся услугой ПЦР-тестирования на COVID-19 — граждане Беларуси.





— В сентябре 2021 г. планируем открыть еще один пункт по отбору биологического материала на коронавирусную инфекцию на территории Центрального автовокзала, — рассказала Н. Автухова.





Всю необходимую информацию о вариантах тестирования на коронавирусную инфекцию можно найти на сайте Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.



