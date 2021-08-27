Что известно о взрывах возле воинской части в Казахстане
В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, 26 августа произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара взорвались неустановленные предметы, пишет ТАСС.
ЧМинистерство обороны Казахстана сообщило о шести взрывах.
В госпитале находятся 28 пострадавших, из которых шестеро в тяжелом состоянии. В пунктах временной эвакуации расположился 171 человек.
08:15 27/08/2021
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