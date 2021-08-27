"По соглашению сторон" с факультета журналистики ушел кандидат филологических наук, доцент Александр Дубровский.





До увольнения он работал на кафедре медиалингвистики и редактирования.





Сообщается, что заведующий кафедрой Виктор Ивченков обвинил Дубровского в нарушении корпоративной этики. Основанием для этого была подпись преподавателя под коллективным обращением против насилия и беззакония.





Это Дубровский сам подтвердил в соцсетях: "Да, тема моих подписей под обращением звучала, равно как и тема нарушения мной "корпоративной этики".





На журфаке БГУ Александр Дубровский отработал 11 лет, пише т Евурорадио.



