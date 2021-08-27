Преподавателя журфака БГУ уволили за подпись против насилия и беззакония
В Белорусском государственном университете — очередное политическое увольнение, пишет ТГ-канал "Студэнцкая думка".
"По соглашению сторон" с факультета журналистики ушел кандидат филологических наук, доцент Александр Дубровский.
До увольнения он работал на кафедре медиалингвистики и редактирования.
Сообщается, что заведующий кафедрой Виктор Ивченков обвинил Дубровского в нарушении корпоративной этики. Основанием для этого была подпись преподавателя под коллективным обращением против насилия и беззакония.
Это Дубровский сам подтвердил в соцсетях: "Да, тема моих подписей под обращением звучала, равно как и тема нарушения мной "корпоративной этики".
На журфаке БГУ Александр Дубровский отработал 11 лет, пишет Евурорадио.
07:48 27/08/2021
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