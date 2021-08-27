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Преподавателя журфака БГУ уволили за подпись против насилия и беззакония

В Белорусском государственном университете — очередное политическое увольнение, пишет ТГ-канал "Студэнцкая думка".

 "По соглашению сторон" с факультета журналистики ушел кандидат филологических наук, доцент Александр Дубровский.

До увольнения он работал на кафедре медиалингвистики и редактирования.

Сообщается, что заведующий кафедрой Виктор Ивченков обвинил Дубровского в нарушении корпоративной этики. Основанием для этого была подпись преподавателя под коллективным обращением против насилия и беззакония.

Это Дубровский сам подтвердил в соцсетях: "Да, тема моих подписей под обращением звучала, равно как и тема нарушения мной "корпоративной этики".

На журфаке БГУ Александр Дубровский отработал 11 лет, пишет Евурорадио.
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