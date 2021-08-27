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ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Кабуле

ИГ взяло на себя ответственность за атаку у аэропорта Кабула, сообщают СМИ со ссылкой на заявление группировки, сообщает РИА Новости.

"ИГ берет ответственность за атаку у аэропорта Кабула", - передает агентство "Рейтер" со ссылкой на заявление.

Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. По данным СМИ, при взрывах погибли более 60 человек, свыше 150 пострадали. 
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