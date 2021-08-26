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Беларуская диаспора Батуми собрала деньги и купила кислородный аппарат, чтобы помочь тяжелобольному соотечественнику

Белорусы, релоцировавшиеся в Батуми, показали пример реальной солидарности и поддержки. Они помогли заболевшему соотечественнику.

Фото прислали читатели "БГ" из Батуми


Белорус, вынужденный срочно покинуть родную страну, заболел коронавирусом в Батуми. Имя мужчины не называем, исходя из соображений его личной безопасности и безопасности его родных и близких. Он 4 недели лежал в реанимации местной больницы из-за осложнений в результате COVID-19. К счастью, врачи и организм больного одолели опасный недуг. Белорус пошел на поправку, а 25 августа его выписали из больницы, пишет БГ.
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