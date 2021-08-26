В Минобразования Беларуси назвали самые востребованные у абитуриентов специальности
Конкурс на некоторые из них достигал пяти человек на место.
— Если говорить о наиболее востребованных специальностях, наиболее конкурсных, то ситуация в этом году характеризуется отражением того, что происходило в прежние годы. Востребованы у абитуриентов специальности IT и технико-технологического профиля, медицинские специальности. Например, на «стоматологию» в Белорусском государственном медицинском университете на бюджет проходной балл - 387. Это еще выше, чем в прошлом и позапрошлом. Конкурсы на отдельные специальности доходили до 5 человек на место. Та же упомянутая «стоматология» - конкурс более 3 человек на место. В БНТУ на специальность «механические и электромеханические приборы и аппараты» конкурс составил более 5 человек на место, - рассказал БЕЛТА Сергей Касперович.
Источник: blizko.by
21:22 26/08/2021
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