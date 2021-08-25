«Грач» сел на трассу. В Сети появилось видео, как военные самолеты приземляются на дорогу Минск-Могилёв
Читатель телеграм-канала «От Винта. Авиация Беларуси» прислал видео с места совместных учений сил и средств тылового, технического (материально-технического) обеспечения вооруженных сил Беларуси и России.
Фото: скриншот видео
Военные сажают самолеты на трассу М4 Минск — Могилев. Как сообщают в телеграм-канале, на участок дороги уже приземлился Су-25, пишет mogilev.online со ссылкой на Телеграф.
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«Также подписчик приславший видео рассказал, что в небе замечен Як-130, готовящийся к посадке. Кроме «грача» на трассу уже сел L-39», — написали там.
Ранее мы сообщали, что 25 августа на полдня перекрыта трасса М4 Минск — Могилев. Часть пути с 9:00 до 16:00 придется объезжать по лесу, пока на трассе в это время будут сажать военный самолет.
19:47 26/08/2021
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