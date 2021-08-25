Фото: скриншот видео





Военные сажают самолеты на трассу М4 Минск — Могилев. Как сообщают в телеграм-канале, на участок дороги уже приземлился Су-25, пишет mogilev.online со ссылкой на Телеграф.









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«Также подписчик приславший видео рассказал, что в небе замечен Як-130, готовящийся к посадке. Кроме «грача» на трассу уже сел L-39», — написали там.













Ранее мы сообщали, что 25 августа на полдня перекрыта трасса М4 Минск — Могилев. Часть пути с 9:00 до 16:00 придется объезжать по лесу, пока на трассе в это время будут сажать военный самолет.